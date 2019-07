1 7

Do eksplozji gazu w jednym z mieszkań na II piętrze 10-piętowego wieżowca przy ul. Wyszyńskiego doszło w środę około godz. 21. Wybuch spowodował pożar tego mieszkania i duże zadymienie w całym budynku. Mieszkanie, w którym doszło do eksplozji, było puste. Policja poszukuje teraz dwóch lokatorek, w których mieszkaniu doszło do eksplozji. Z relacji mieszkańców wynika, że kobiety groziły, że wysadzą blok. Wybuch był na tyle silny, że doprowadził do wyrwania fragmentów dwóch ścian zewnętrznych w budynku. Z uwagi na konieczność przewietrzenia i sprawdzenia stabilności konstrukcji budynku przez nadzór budowlany został on w środę wieczorem wyłączony z użytkowania. Przez całą noc obiektu pilnowała straż miejska i policja, a mieszkańcy bloku zostali ewakuowani. Następnego dnia większość z nich mogła wrócić do domu. Blok przy ul. Wyszyńskiego 25 w Zielonej Górze, gdzie w3 lipca doszło do eksplozji