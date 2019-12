GALERIE |

W krakowskiej synagodze Kupa odbyły się obchody żydowskiego Święta Chanuki. W uroczystościach uczestniczył m.in. prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

W kalendarzu żydowskim Chanuka rozpoczyna się zawsze 25. dnia miesiąca Kislew, co oznacza, że w tradycyjnym kalendarzu jej obchody przypadają od listopada do grudnia. W tym roku Chanuka rozpoczęła się wieczorem 22 grudnia i potrwa do 30 grudnia.