Sanfermines to święto ku czci św. Fermina obchodzone każdego roku od 6 do 14 lipca w Pampelunie w Hiszpanii. Największą atrakcją dla miejscowych i przyjezdnych są w tych dniach gonitwy byków. Setki mieszkańców ubranych w typowe białe i czerwone stroje starają się uciec przed zwierzętami trasą przebiegającą przez starówkę, prowadzącą do areny walk byków. Niejednokrotnie spektakularne widowisko kończy się dla jego uczestników groźnymi dla zdrowia i życia obrażeniami. Obchody Sanfermines