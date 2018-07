1 6

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spędza wraz z małżonką Melanią weekend w Szkocji. To prywatna część jego wizyty w Wielkiej Brytanii. Ze Szkocji pochodziła matka prezydenta USA. Donald Trump z małżonką Melanią zatrzymał się w swoim luksusowym ośrodku golfowym Trump Turnberry na południowy-zachód od Glasgow. Jest on strzeżony przez brytyjską policję i służby specjalne. Szefowa lokalnego rządu Szkocji Nicola Sturgeon odmówiła spotkania z amerykańskim prezydentem, na lotnisku powitał go więc wczoraj przedstawiciel rządu brytyjskiego. W stolicy Szkocji - Edynburgu odbyła się w sobotę wielotysięczna demonstracja przeciwko Trumpowi. We wczorajszej manifestacji w Londynie wzięło udział, według organizatorów, przeszło ćwierć miliona ludzi.