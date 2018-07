1 10

Co roku do Bakken pod Kopenhagą (Dania) przybywają Mikołajowie i ich pomocnicy z całego świata, by wziąć udział w Światowym Kongresie Świętych Mikołajów i świętować "Boże Narodzenie w lipcu". Tradycja "mikołajowego święta" sięga 1957 roku. Tegoroczny Kongres zakończy się 24 lipca. W czasie jego trwania Mikołajowie dzielą się doświadczeniami i nabierają sił na pracowity grudzień. Zobacz zdjęcia