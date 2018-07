1 3

Do ewakuacji doszło w regionie Wzgórz Golan na pograniczu syryjsko-izraelskim. Izraelskie wojsko nazwało tę operację "wyjątkowym gestem humanitaryzmu", wskazując, że członkom Białych Hełmów groziła śmierć. Białe Hełmy to organizacja ratownicza działająca na terenach opanowanych przez rebeliantów w Syrii; w 2016 roku została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla. Krytycy Białych Hełmów wskazują, że organizacja ta nie jest bezstronna i oskarżają ją o powiązania z Al-Kaidą. Po zajęciu przez Turcję kurdyjskiego regionu Afrin w północnej części muhafazy Aleppo organizacja była również oskarżana przez kurdyjskich uchodźców o wspieranie czystek etnicznych i grabieży dokonywanych przez rebeliantów. Ewakuacja Białych Hełmów