1 10

Sześciuset nielegalnych imigrantów z Afryki subsaharyjskiej zdołało sforsować w czwartek podwójne, ponad 6-metrowe ogrodzenie, zwieńczone specjalnym drutem kolczastym na granicy między Marokiem a hiszpańską enklawą w północnej Afryce i przedostać się do Ceuty. Jak podała hiszpańska żandarmeria Guardia Civil, do szturmu z udziałem około 800 nielegalnych imigrantów doszło w czwartek nad ranem na wąskim odcinku granicy, którego ze względu na ukształtowanie terenu nie monitorują kamery, umieszczone po hiszpańskiej stronie. Policja marokańska i Guardia Civil nie zdołały mimo podjętych działań powstrzymać 600 spośród nich; udało się im dotrzeć do Centrum Czasowego Pobytu Imigrantów w Ceucie. Szturm migrantów na granicę