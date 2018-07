1 6

W Rzymie w Muzeach Kapitolińskich otwarto wystawę "Rzym Królów", poświęconą wykopaliskom pochodzącym z okresu od X do VI wieku przed naszą erą. To pierwsza ekspozycja tego typu w historii. Wystawa składa się z ponad 800 eksponatów, w większości pokazywanych po raz pierwszy. To głównie owoc ostatnich wykopalisk i rekonstrukcji. Znaleziska pochodzą z nekropolii, a także z miejsc, gdzie kiedyś stały świątynie, pałace i domy. To ozdoby, broń, urny, amfory, rzeźby i ornamenty z terakoty. Szczególne wrażenie robi ogromna makieta Rzymu sprzed 28 wieków ze świątynią na Kapitolu. Wystawę można oglądać do końca stycznia