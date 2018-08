1 9

W poniedziałek po godz. 14 doszło do wypadku i eksplozji samochodu na autostradzie koło Bolonii, na północy Włoch. Wiozący prawdopodobnie gaz płynny pojazd stanął w płomieniach, co doprowadziło później do eksplozji kilkudziesięciu innych aut. W wypadku zginęły dwie osoby, a rany odniosło ponad 100 osób. W wyniku eksplozji zawaliła się część wiaduktu. Uszkodzonych zostało także wiele samochodów i budynków. Okolice autostrady w Bolonii