1 7

W mieście Amritsar w stanie Pendżab na północy Indii doszło do katastrofy kolejowej. Stojący w pobliżu torów na przedmieściach miasta tłum obserwował palenie kukły demona Rawany z okazji święta Dasara. Nadjeżdżający z dużą prędkością pociąg potrącił zgromadzonych, którzy nie słyszeli dźwięków maszyny, zagłuszonych przez fajerwerki. Zginęło co najmniej 50 osób, a ponad 200 zostało rannych. (PAP) Zginęło co najmniej 50 z nich, a 200 zostało rannych.