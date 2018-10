1 9

Wielotysięczna karawana migrantów z Ameryki Środkowej maszeruje przez Meksyk w stronę granicy ze Stanami Zjednoczonymi. To druga fala migrantów próbująca przedostać się do USA. Uczestnicy pierwszej karawany, zorganizowanej wiosną tego roku, dotarli do granicy amerykańskiej na początku maja. Karawana migrantów zmierzająca do USA