Na razie nieznany jest termin ściągnięcia do brzegu norweskiej fregaty wracającej z manewrów NATO, która została poważnie uszkodzona w czwartek na skutek zderzenia z tankowcem u zachodnich wybrzeży Norwegii - poinformowała marynarka wojenna tego kraju. Fregata KNM Helge Ingstad typu F310 wracała z manewrów "Trident Juncture" do bazy w pobliżu Bergen, gdy w czwartek ok. godz. 4.30 zderzyła się z tankowcem Sola TS. Zarejestrowany na Malcie tankowiec, transportujący 625 tys. litrów ropy naftowej i wypływający z terminalu naftowego w Oygarden, został lekko uszkodzony. Nie stwierdzono wycieku, ale dla pewności jednostka została skierowana do portu na oględziny. Nikt z 23-osobowej załogi tankowca nie odniósł obrażeń.