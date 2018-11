1 8

Zgodnie z tradycją Święta Dziękczynienia Donald Trump skorzystał we wtorek z przysługującego prezydentowi prawa łaski i oszczędził parę indyków, które w przeciwnym razie skończyłyby na świątecznym stole. Biały Dom zorganizował internetowe głosowanie w sprawie tego, który z indyków ma być oszczędzony. Jak ujawnił Trump, zwycięzcą okazał się Peas. "To było uczciwe głosowanie. Niestety Carrots odmówił uznania swojej porażki i zażądał powtórnego przeliczenia głosów, cały czas walczymy z Carrotsem. Ale powiem ci, Carrots, wynik się nie zmienił" - żartował Trump podczas ceremonii, która odbyła się w Ogrodzie Różanym Białego Domu. Ostatecznie ułaskawione zostały oba indyki. Zostaną one wysłane na uniwersytet Virginia Tech, gdzie trafią pod opiekę studentów weterynarii. Zobacz zdjęcia