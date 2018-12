1 7

Od dwóch tygodni "żółte kamizelki" protestują i blokują drogi w całym kraju, wyrażając swój sprzeciw wobec podwyżek podatków od paliwa. Ta decyzja władz jest częścią polityki na rzecz ochrony środowiska rządu prezydenta Emmanuela Macrona. W sobotę w ramach manifestacji doszło do starć z policją. Do pierwszych incydentów na Polach Elizejskich we francuskiej stolicy doszło około godziny 9.00 rano. Manifestanci usiłowali sforsować kordon policji, na co członkowie sił bezpieczeństwa odpowiedzieli gazem łzawiącym. Opis