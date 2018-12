1 5

Duchowni z protestanckiego kościoła Bethel w Hadze od ponad miesiąca przez całą dobę odprawiają nabożeństwo. Ma to zapobiec wejściu policji do świątyni, gdzie ukrywa się ormiańska rodzina, której grozi deportacja, bo władze Holandii odmówiły jej azylu. Tamtejsze przepisy zabraniają policjantom wejścia do miejsc kultu w czasie, gdy trwają tam obrzędy religijne. zobacz zdjęcia