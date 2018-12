1 14

We wtorek wieczorek w centrum Strasburga, doszło do strzelaniny w pobliżu katedry i jednego z trzech najsłynniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie. Napastnik otworzył ogień do tłumu. Co najmniej cztery osoby zginęły, a kilkanaście jest rannych. Naoczny świadek wydarzeń, Pierre Jakubowicz, doradca w Radzie Regionalnej opowiada, że był o kilka metrów od miejsca strzelaniny. "Ludzie uciekali. Policja zablokowała śródmieście, gdzie mieszkam. Nie mogłem wrócić do domu. Słychać było syreny, krzyki. Wybuchła panika" - mówił Pierre Jakubowicz.