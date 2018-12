1 7

Pociąg ekspresowy jadący z Ankary (Turcja) do miasta Konya w środkowej części kraju zderzył się w czwartek ze składem technicznym sprawdzającym stan torów na stacji Marsandiz ok. godz. 4.30 (godz. 2.30 w Polsce), po czym uderzył w pobliską kładkę dla pieszych. W rezultacie zdarzenia pociąg wykoleił się. W wyniku katastrofy kolejowej zginęło co najmniej dziewięć osób, a ponad 40 zostało rannych. (PAP) Katastrofa kolejowa w Turcji