Do wybuchu i pożaru doszło ok. godz. 9 w piekarni na ulicy Trevise w IX dzielnicy, tj. w północnej części paryskiego śródmieścia. Wiele osób jest rannych, a co najmniej dwie nie żyją. Jak mówią jednak przedstawiciele lokalnych władz - bilans może się zmienić. Świadkowie opisywali ogłuszający huk eksplozji, a agencje piszą o gruzach i potłuczonym szkle na chodnikach w okolicy budynku mieszkalnego, na którego parterze znajdowała się piekarnia. Silna eksplozja w 9. dzielnicy Paryża