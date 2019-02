1 12

Znane ze słonecznej pogody Las Vegas, nazywane Miastem grzechu, zamieniło się w tym tygodniu w prawdziwą zimową krainę. Wszystko za sprawą burzy, która przyniosła wyjątkowo intensywne opady śniegu. W wielu miejscach biały puch pojawił się po raz pierwszy od dekady! Zimowa burza przyczyniła się do zamknięcia kilku autostrad. Na wielu drogach doszło do poważnych kolizji. Odwołanych zostało także około 100 lotów. Na niektórych przedmieściach pokrywa śnieżna ma ponad 17 cm Zachwyceni turyści i nieco zdezorientowani mieszkańcy Las Vegas dzielili się niezwykłymi zdjęciami śniegu w sieci, a pod słynnym znakiem "Welcome to Las Vegas", witającym przybyszów od 1959 r., ulepili bałwana. Zobacz zdjęcia