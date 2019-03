1 8

27 podróży do 41 krajów, dwie encykliki, pierwsze miejsce w rankingach zaufania we Włoszech z około 80-procentowym poparciem, nadal nieukończona reforma Kurii Rzymskiej - to bilans sześciu lat pontyfikatu papieża Franciszka. Jorge Mario Bergoglio został wybrany 13 marca 2013 roku. Miniony rok uważany jest przez watykanistów za najtrudniejszy od chwili wyboru Franciszka. Doszło do niego w okolicznościach dla Kościoła wyjątkowych; po rezygnacji Benedykta XVI z urzędu. Jednocześnie dominuje przekonanie, że równie trudny może być i rok siódmy, bo rocznica wyboru przypada w kluczowym momencie dla Kościoła i jego wiarygodności. (PAP)