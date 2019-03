1 5

40 osób poniosło śmierć w piątek w atakach terrorystycznych na dwa meczety w Christchurch na wschodzie Nowej Zelandii - poinformowała premier tego kraju Jacinda Ardern. Informacje o liczbie zabitych potwierdziła nowozelandzka policja. Do strzelaniny miało dojść ok. 14:45 (godz. 2:45 w nocy w Polsce) w meczecie Al-Nur i przed godz. 16 (godz. 4 nad ranem w Polsce) - w położonym na przedmieściu Christchurch meczecie Masdżid Linwood. "To najczarniejszy dzień Nowej Zelandii" - powiedziała po piątkowych zamachach premier Jacinda Ardern