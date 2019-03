1 8

W poniedziałek w mieście Utrecht w środkowej Holandii doszło do strzelaniny. Nieznany sprawca otworzył ogień do pasażerów w tramwaju.​ Holenderskie media informują o co najmniej jednej ofierze. Napastnik pozostaje na wolności. W całej prowincji Utrecht obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego. Strzelanina w Holandii