W rejonie Miszmeret na północ od Tel Awiwu uderzyła w poniedziałek co najmniej jedna rakieta, wystrzelona z palestyńskiej Strefy Gazy. Miejscowa policja otrzymała zgłoszenie o pożarze jednego z domów, który trafiony został pociskiem i zniszczony. Rannych zostało co najmniej sześć osób. Miszmeret oddalone jest o ok. 80 km od Strefy Gazy. Na razie nikt nie wziął odpowiedzialności za wystrzelenie pocisku. Atak rakietowy w Izraelu