1 5

W dniu, w którym miał nastąpić brexit, brytyjski parlament odrzucił umowę o wyjściu z UE. Przeciwko niej zagłosowało 344 posłów, za było 286. Jak podaje, będąca w Londynie, korespondentka Interii Agnieszka Maj - tłumy manifestantów krzyczały: "Czas podjąć decyzję!". Nieśli ze sobą transparenty "Uwierz w Wielką Brytanię", a także oskarżające Theresę May o zdradę, a brytyjskich posłów o to, że zostali skorumpowani przez unijnych polityków. Jeden z uczestników protestu trzymał karton z napisem: "Schowaj swoją umowę May! Ty zdrajco!", inny ""May 100 razy powiedziałaś, że wyjdziemy 29 marca. Kłamałaś!". Protestujący także nawoływali posłów: "Szanujcie demokrację". "Wstyd!" - krzyczały tysiące osób zgromadzone przed brytyjskim parlamentem, kiedy dowiedziały się o wynikach głosowania