Najwięcej migrantów próbujących dostać się do USA pochodzi z Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru. To z ich powodu amerykański prezydent Donald Trump zamierza wybudować na granicy z Meksykiem mur, który miałby powstrzymać nielegalną migrację. Trump ogłosił 15 lutego stan wyjątkowy, a jego administracja wkrótce poinformowała, że Biały Dom wyszukał w rządowych funduszach dodatkowe środki, które pozwoliłyby przeznaczyć 8 mld dolarów na budowę muru, wliczając w to 1,37 mld dolarów wyasygnowane już na ten cel przez Kongres. Rośnie mur na granicy USA-Meksyk