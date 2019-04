1 7

W środę (10 kwietnia) przed rozpoczęciem unijnego szczytu w Brukseli kanclerz Angela Merkel pokazała przywódcom innych państw na tablecie coś, co wyraźnie ich rozbawiło. Co to było? Wśród dziennikarzy i komentatorów pojawiło się wiele spekulacji. Obstawiali, że mógł być to mem z Władimirem Putinem, coś dotyczącego prezydenta Francji Emmanuela Macrona, a nawet popularne w sieci zdjęcia z kotami. Z kolei "Washington Post" twierdzi nieoficjalnie, że Merkel pokazywała Theresie May swoje i jej zdjęcia z wystąpień przed ich krajowymi parlamentami. Miała zauważyć, że obie były bardzo podobnie ubrane. Angela Merkel najpierw pokazała coś Theresie May. Wywołało to wyraźne rozbawienie kanclerz Merkel i premier Wielkiej Brytanii