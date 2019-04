1 6

Naukowcy z uniwersytetu w Exeter sprawdzili jakość wody w rzekach i strumieniach Europy. Z raportu opublikowanego w czasopiśmie "Science of the Total Environment" wynika, że najbardziej zanieczyszczony jest strumień Wulfdambeek, płynący przez malowniczą wioskę we Flandrii Zachodniej, w Belgii. Jego wody zawierają bardzo wysokie stężenia pestycydów. Wyróżniono w nich aż 70 środków, które mogą być niebezpieczne zarówno dla człowieka, jak i dla zachowania równowagi ekologicznej na tym obszarze. Miejscowość, przez którą przepływa strumień, położona jest w odległości 15 mil na wschód od Ypres