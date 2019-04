1 12

Przetrwała zbezczeszczenie i dewastację najpierw podczas powstania hugenotów w XVII wieku, a później rewolucji francuskiej, kiedy m.in. rozbito posągi Królów Judy z galerii na fasadzie zachodniej, motłoch myślał bowiem, że to królowie Francji. Poznajcie historię ikonicznej katedry Notre Dame. Gotycka archikatedra Notre Dame to jeden z symboli Paryża. Jej nazwa oznacza Naszą Panią i odnosi się do Marii, Matki Bożej.