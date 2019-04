1 10

Radość w sztabie Wołodymyra Zełenskiego. Showman, który według sondaży exit poll zwyciężył w niedzielę w II turze wyborów prezydenckich na Ukrainie, obiecał, że nigdy nie zawiedzie tych, którzy na niego głosowali, i zwrócił się do narodów byłego ZSRR. "Póki nie jestem jeszcze prezydentem, mogę to powiedzieć. Zwracam się do mieszkańców wszystkich państw byłego Związku Radzieckiego: popatrzcie na nas – wszystko jest możliwe" – oświadczył. Sondaż, przeprowadzony przed lokalami wyborczymi w czasie głosowania przez konsorcjum ośrodków socjologicznych Narodowy Exit Poll wykazał, że Zełenski otrzymał 73,2 procent poparcia. Jego rywal, prezydent Petro Poroszenko uzyskał 25,3 procent głosów. Radość w sztabie Wołodymyra Zełeńskiego