1 8

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un przybył w środę do Władywostoku, gdzie w czwartek spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W wywiadzie dla rosyjskiej telewizji Rossija-24 Kim powiedział, że liczy na "pożyteczną i uwieńczoną sukcesem" wizytę, a z Putinem ma zamiar rozmawiać o sytuacji na Półwyspie Koreańskim oraz o pogłębianiu więzi z Rosją. "Wiele słyszałem o waszym kraju i od dawna marzyłem, by go odwiedzić" - dodał Kim przypominając, że jego ojciec Kim Dzong Il "darzył Rosję wielką miłością"