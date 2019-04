1 7

Do katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 roku. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla wciąż obowiązuje zakaz osiedlania się. Najgroźniejszy wypadek nuklearny w historii, jakim była katastrofa w Czarnobylu, miał miejsce w trakcie testu, który miał służyć poprawie bezpieczeństwa elektrowni. Test miał na celu sprawdzenie rozwiązania, który mógł zapewnić ciągłość funkcjonowania systemu kontrolnego i chłodzenia reaktora w sytuacji awaryjnej.