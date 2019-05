1 7

W Wenezueli od ponad trzech miesięcy trwa stan dwuwładzy. Kryzys nasilił się we wtorek, kiedy Juan Guaido zapowiedział "końcową fazę" odsuwania od władzy "uzurpatora" Maduro, i wezwał armię oraz naród wenezuelski, aby go w tym wsparły. W Caracas doszło do starć między zwolennikami Guaido a siłami wiernymi Maduro, w których jedna osoba zginęła, a ponad 100 zostało rannych. Wygląda jednak na to, że wbrew oczekiwaniom Guaido, wojsko nie przeszło masowo na jego stronę. Maduro na spotkaniu z wenezuelskimi żołnierzami