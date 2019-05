1 5

Jedenaście pomalowanych, uroczyście wystrojonych słoni przemaszerowało we wtorek w pobliżu pałacu królewskiego w Bangkoku, by oddać cześć i życzyć pomyślności królowi Tajlandii Maha Vajiralongkornowi, koronowanemu w sobotę jako Rama X. Słonie zajmują szczególne miejsce w tajskiej kulturze. Kojarzone są z monarchią i bitwami, ale symbolizują również pokój i łagodność. Biały słoń do 1917 r. widniał na fladze kraju