Państwa członkowskie wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Głos w eurowyborach oddają również europejscy politycy. Wielu z nich udało się w tym celu do rodzinnych miejscowości - oddalonych nieraz o setki kilometrów od miejsca pracy. Na dzień głosowania poszczególne kraje mogły wybrać jeden z czterech: między 23 a 26 maja. Polacy idą do urn w niedzielę, 26 maja. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker z żoną Christiane Frising głosowali w Capellen w Luksemburgu