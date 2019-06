1 8

7 czerwca 2019 roku Theresa May zgodnie ze złożoną zapowiedzią ustąpiła z funkcji premiera Wielkiej Brytanii i liderki Partii Konserwatywnej Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zgodnie ze złożoną pod koniec maja zapowiedzią ustąpi z funkcji liderki Partii Konserwatywnej. Do tej decyzji skłoniła ją niemożność przeforsowania w parlamencie wynegocjowanej przez jej rząd umowy z Unią Europejską o warunkach wyjścia.