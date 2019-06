1 5

Niesamowite zdjęcia z Turcji! W piątek, 14 czerwca, ogromny samolot pasażerski został odholowany, a następnie zatopiony w Morzu Egejskim, by stać się nową atrakcją dla płetwonurków i posłużyć do stworzenia sztucznej rafy koralowej. Airbusa A330 przetransportowano z Antalyi do Ibrice Port w północno-zachodniej Turcji za pomocą sześciu ciężarówek. Następnie samolot został wypchnięty na morze i odholowany do Zatoki Saros. Maszynę zatopiono na głębokości około 30 metrów. Władze mają nadzieję, że samolot ożywi turystykę nurkową w północno-zachodniej Turcji.