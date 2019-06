1 8

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w czwartek podczas dorocznej telekonferencji z obywatelami, że najbardziej palącymi kwestiami dla Rosjan są: poziom życia i dochodów, ochrona zdrowia, a także problemy komunalne, gospodarki odpadami i mieszkaniowe. 17. z rzędu doroczna telekonferencja rozpoczęła się od pytań o niskie dochody i sytuację w sferze ochrony zdrowia. Jak zauważyli prowadzący telekonferencję, w pytaniach do szefa państwa "ludzie piszą, że życie stało się cięższe". Przed programem napłynęło około 1,5 mln pytań, zadawanych telefonicznie, w formie nagrań wideo, przez specjalną aplikację i internet. Rozmowę Putina z obywatelami, podczas której tradycyjnie odpowiada on na nadsyłane pytania i apele mieszkańców Rosji, transmitują na żywo media państwowe. Jak zauważa agencja AP, ów "starannie wyreżyserowany program" daje Rosjanom rzadką okazję dotarcia ze swoimi problemami do samych szczytów władzy. Prezydent Rosji Władimir Putin podczas dorocznej telekonferencji z obywatelami