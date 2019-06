1 6

W stolicy Czech, Pradze odbyła się demonstracja przeciwko rządom premiera Andrieja Babisza. Według organizatorów, których cytuje Reuters, na praskie ulice wyszło 250 tys. osób. Babisz jest oskarżany o wyłudzanie unijnych dotacji i wykorzystywanie władzy do pomnażania własnego majątku. Manifestacje przeciw jego rządom mają miejsce od kwietnia. Reuters zauważa, że dzisiejsza manifestacja to największy protest w Czechach od czasu aksamitnej rewolucji z 1989 roku, która doprowadziła do upadku komunizmu. Antyrządowe protesty w Pradze