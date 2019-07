1 7

Do kolejnych starć pomiędzy demonstrantami a policją doszło w Hongkongu w poniedziałek, w 22. rocznicę przyłączenia tej byłej brytyjskiej kolonii do Chin. Policja użyła gazu pieprzowego, a według władz 13 funkcjonariuszy trafiło do szpitala. Protestujący domagają się wycofania wspieranego przez Pekin projektu nowelizacji prawa ekstradycyjnego, który umożliwiłby m.in. przekazywanie osób podejrzanych Chinom kontynentalnym