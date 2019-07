1 11

We wtorek ok. godz. 19 czasu polskiego doszło do całkowitego zaćmienia Słońca. Moment, w którym Księżyc zasłonił słoneczną tarczę, nie był widoczny z Polski, jednak transmisję tego niezwykłego zjawiska prowadziła NASA. Zaćmienie mogli oglądać na niebie mieszkańcy Chile, Argentyny i wysp położonych na południu Oceanu Spokojnego. Zaćmienie słońca obserwowane w Chile