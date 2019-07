1 11

- W zamachu z użyciem ciężarówki z materiałami wybuchowymi, do którego doszło w poniedziałek w Kabulu, zginęło co najmniej sześć osób, w tym dwóch policjantów, a rany odniosło 105 osób - podały afgańskie władze. Do przeprowadzenia ataku przyznali się talibowie. Wśród rannych jest 51 dzieci z dwóch szkół, które mieszczą się niedaleko miejsca zdarzenia; odniosły rany od odłamków szkła. .