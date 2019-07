1 7

Rosyjski statek Akademik Łomonosow, wyposażony w dwa reaktory atomowe, jeszcze w lipcu wyruszy w drogę. Do pokonania będzie miał ponad 5 tysięcy km. Jego celem jest port w czterotysięcznym miasteczku Pewek w Czukockim Okręgu Autonomicznym, do którego ma dotrzeć we wrześniu. Pierwsza na świecie pływająca elektrownia jądrowa będzie dostarczać energię elektryczną do tamtejszych miast, zakładów przemysłowych oraz platform wydobywczych.