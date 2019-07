1 10

Poziom wody w Łabie spadł do skrajnie niskiego poziomu. Niemcy zmagają się z długim okresem suszy. Jak podaje portal DW.com brak deszczów ma ogromy wpływ na gospodarkę rolną kraju. Niemiecki Związek Rolników ocenił szkody wywołane suszą jako "katastrofalne". Tylko do końca stycznia br. zostało zatwierdzonych blisko 9,5 tys. wniosków o pomoc finansową ze strony państwa opiewającą na 84,5 mln euro. Pomagają też władze poszczególnych landów. Mimo to szacuje się, że rolnicy nadal muszą sobie poradzić ze stratami rzędu 2,5 mld euro. Niemcy zmagają się z długim okresem suszy. Poziom wody w Łabie spadł do skrajnie niskiego poziomu