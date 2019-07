1 14

Do co najmniej 55 wzrosła w Nepalu liczba ofiar śmiertelnych powodzi i osunięć ziemi spowodowanych monsunowymi deszczami w Azji Południowej - poinformował w niedzielę rząd w Katmandu. Ofiary śmiertelne odnotowano także w sąsiednich Indiach i Bangladeszu. Śmierć 55 osób potwierdziło nepalskie MSW, dodając, że 33 osoby odniosły obrażenia, a kolejnych 30 uznaje się za zaginione, z niewielką szansą na odnalezienie. Ok. 10 tys. osób musiało opuścić swoje domy i - jak poinformował rzecznik nepalskiego Czerwonego Krzyża Dibya Raj Poudel - umieszczono je tymczasowo w szkołach i innych budynkach publicznych. Coroczne monsunowe deszcz w tej części Azji zazwyczaj rozpoczynają się w czerwcu i trwają do października. Dramatyczna walka z żywiołem w Nepalu