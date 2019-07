Poszukiwania porwanego przez mewę chihuahua

ŚWIAT |

Gazeta "The Sun" zaoferowała nagrodę w wysokości 5 tys. funtów za psa, który został porwany przez mewę w Paignton w Devon. – Mój partner był w ogrodzie, wywieszając akurat pranie i nagle zobaczył, jak psa porywa mewa. Widzieliśmy jak niesie go w swoich szponach. Musiał polecieć daleko, ponieważ zniknął nam szybko z oczu – mówiła właścicielka psa Becca Hill. – Nie mam pojęcia, czy gdzieś go upuścił i gdzie jest – dodała. Becca Hill, która w sumie ma trzy psy razy chihuahua, wystosowała także apel na Facebooku: „Proszę, proszę, proszę, każdego, kto znajdzie chihuahuę – to może być mój pies. Mewa zabrała go z ogrodu” – napisała.