Rekordowe upały w Wielkiej Brytanii

ŚWIAT |

Aż 38,1 stopni Celsjusza zanotowano w czwartek w Cambridge we wschodniej Anglii. Jest to najwyższa temperatura w tym roku i druga najwyższa w historii. Synoptycy nie wykluczają możliwości pobicia rekordu 38,5 st. z sierpnia 2003 r. Upały paraliżują ruch na kolei. Czwartkowa fala gorąca doprowadziła też do ustanowienia nowego rekordu najwyższej temperatury w lipcu, przebijając dotychczasowy rekord z 2015 roku o 1,4 stopnia Celsjusza.