Prywatna wyspa do wynajęcia

ŚWIAT |

"10-hektarowa prywatna wyspa może być waszym własnym rajem. Niesamowite zdjęcia pokazują bujną, zieloną wyspę, białe, piaszczyste plaże i turkusowe wody oceanu. Zamieszkacie na niej w luksusowych pomieszczeniach i będziecie mieli wszystko, co jest potrzebne do życia" – zachęca portal „Private Islands Inc." Cena za wynajęcie wyspy to niecałe 3 miliony dolarów. Prywatna wyspa Victoria Point Cays znajduje się w Andros na Bahamach.