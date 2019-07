ŚWIAT |

Hongkońska policja użyła w niedzielę gazu łzawiącego przeciwko uczestnikom antyrządowych demonstracji niedaleko przedstawicielstwa rządu centralnego Chin. To kolejny dzień masowych protestów przeciw lokalnym władzom i nowelizacji prawa ekstradycyjnego. Funkcjonariusze zastosowali gaz łzawiący w ramach operacji rozpraszania „nieautoryzowanego zgromadzenia” m.in. na ulicach Des Voeux Road i Connaught Road West – napisano w komunikacie hongkońskiej policji. Ulice te leżą w pobliżu dzielnicy Sheung Wan, niedaleko biura łącznikowego centralnego rządu ludowego ChRL.

W osobnym komunikacie policja oskarżyła demonstrantów o podpalenia, m.in. o popchnięcie płonącego wózka z "rozmaitymi przedmiotami" w stronę kordonu policyjnego. Władze zaapelowały również do okolicznych mieszkańców, by "zwracali uwagę na swoje bezpieczeństwo". Tymczasem ubrani na czarno demonstranci krzyczeli do mieszkańców, aby pozamykali okna – podała publiczna stacja radiowo-telewizyjna RTHK. Klientka okolicznej restauracji o imieniu Carrie powiedziała RTHK, że gaz łzawiący użyty przez policję wywołał duszności u ludzi jedzących w lokalu kolację, w tym u rodzin z dziećmi. (na zdjęciu wielotysięczny protest w Hongkongu)