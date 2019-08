Jest łowcą gór lodowych. Mówi o nich "białe złoto"

Były kanadyjski rybak, Edward Kean, każdego ranka o świcie, od ponad 20 lat, wypływa wraz z trzema członkami załogi na wody zatoki Bonavista na "polowanie". Jego łupem nie padają zwierzęta, a to, co zostało z gór lodowych, które oderwały się od lodowców Grenlandii. Nazywa je "białym złotem", gdyż wodę pochodzącą właśnie z lodowców sprzedaje z dużym zyskiem lokalnym firmom, które następnie butelkują ją, mieszają z alkoholem lub wykorzystują do wyrobu kosmetyków.