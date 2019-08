Pożary w Amazonii. Bolsonaro oskarża organizacje pozarządowe

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zasugerował w środę, że to organizacje pozarządowe mogą stać za pożarami lasów deszczowych w Amazonii. Nie podał żadnych dowodów, a wskazał jedynie, że jego rząd odciął finansowanie NGO, co może być motywem działania organizacji. Zdaniem prezydenta przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą podpalać lasy, by postawić władze w złym świetle. "Tym ludziom brakuje pieniędzy" - dodał. Brazylijski instytut badań kosmicznych INPE alarmuje, że skala pożarów w tym regionie w bieżącym roku znacznie wzrosła.